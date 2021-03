DJ EUREX/Bund-Future profitiert vom Lockdown - gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Mittwoch gut behauptet. Gegen 8.10 Uhr steigt er um 4 Ticks auf 172,17 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 172,19 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,29, das -tief bei 172,14 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.836 Kontrakte.

"Das Chartbild hellt sich auf", so die Helaba. Das Kursmomentum rücke im negativen Bereich wieder an die Nulllinie heran. Die nächste Hürde macht die Helaba bei 172,83 Prozent aus. Eine Unterstützung liege zunächst an der 21-Tagelinie bei aktuell 171,30 Prozent.

Der Bund-Future könnte von dem erhöhten Sicherheitsbedürfnis im verlängerten Lockdown profitieren, so das Haus.

Zunächst stehen die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes in Europa im Blick. "Zu hoch sollten die Erwartungen auch bei besseren Daten nicht gesteckt werden, zumal der Oster-Lockdown in Deutschland den Start ins zweite Quartal vermasselt", heißt es bei der Helaba mit Blick vor allem auf den Dienstleistungsbereich. In den USA richte sich der Blick auf die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2021 03:23 ET (07:23 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.