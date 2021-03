DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio und Hongkong knicken um 2% ein - Geely weiter abwärts

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien sind am Mittwoch den schwächeren Vorgaben der Wall Street gefolgt. Eine Ausnahme machte nur Sydney, wo der Handel mit einem Plus von 0,5 Prozent beendet wurde. Als Hauptbelastungsfaktor wurden übergeordnet Sorgen angesichts der dritten Coronapandemie-Welle vornehmlich in Europa genannt - mit den damit verbundenen Folgen wie Lockdowns und Wirtschaftsschwäche.

Der Nikkei-Index in Tokio sackte um 2,0 Prozent ab auf nach auf 28.405 Punkte und schloss damit nur knapp über dem Tagestief. Zusätzlich gedrückt wurde er vom etwas festeren Yen, der wiederum von seinem Ruf als sicherer Hafen profitierte, und das gegen den zuletzt festen Dollar. Ähnlich stark fiel das Minus in Hongkong aus, während Schanghai 1,3 Prozent einbüßte. In Seoul gab der Kospi mit 0,3 Prozent etwas weniger deutlich nach, nachdem sich der Notenbankchef des Landes zuversichtlich zu den Konjunkturaussichten geäußert und zugleich keine Eile signalisiert hatte, von der unterstützenden Geldpolitik abzuweichen angesichts einer weiter schleppend verlaufenden Inflation.

Auf der Verliererseite standen in der gesamten Region Aktien aus dem Ölsektor, nachdem die Ölpreise am Dienstag stark gefallen waren - ebenfalls vor allem gedrückt von Pandemie-Sorgen, aber auch dem festen Dollar. Im asiatischen Handel zeigten die Ölpreise gleichwohl erste Erholungsanzeichen, obwohl die Rohöllagerbestände in den USA laut einem Branchenverband in der zurückliegenden Woche wieder gestiegen sind. Allerdings verringerten sich zugleich die Benzinbestände deutlich.

Starke Einbußen verzeichneten auch Aktien von Fluggesellschaften, nachdem diese bereits in Europa besonders unter Reisebeschränkungen und ungünstigen Aussichten für die Urlaubssaison in der Pandemie gelitten hatten. In Seoul kamen Korean Air Lines und Jeju Air um bis zu 2 Prozent zurück, in Hongkong verloren Cathay Pacific 4,1, in Tokio Japan Air Lines 7,8 und in Sydney Qantas 1,5 Prozent.

Intel-Chippläne bewegen - Geely weiter im Rückwärtsgang

Für Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ging es nach zwischenzeitlich höheren Einbußen um ein halbes Prozent südwärts, belastet von massiven Investitionen Intels in den Ausbau der Chipproduktion angesichts des globalen Chipmangels. Damit will Intel auch auf Kunden wie Apple und Qualcomm zugehen, für die auch TSMC Chips produziert. In Seoul gaben Samsung Electronics - ebenfalls ein wichtiger Chiphersteller - um 1,0 Prozent nach.

Verkauft wurden in Seoul wegen der Chipknappheit Aktien aus dem Autosektor. Mando verloren 4,7 Prozent, Hyundai Motor 2,4 Prozent und Kia Motors 2,0 Prozent.

Weiter steil abwärts ging es in Hongkong für Geely (-12%), nachdem der Autobauer am Vortag bereits mit einem starken Gewinnrückgang 2020 negativ überraschte und dies unter anderem mit dem starken Wettbewerb begründete.

In Sydney profitierten Graincorp (+6,2%) von einem zuversichtlicheren Gewinnausblick.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.778,80 +0,50% +2,91% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.405,52 -2,04% +5,65% 07:00 Kospi (Seoul) 2.996,35 -0,28% +4,28% 07:00 Schanghai-Comp. 3.367,06 -1,31% -3,06% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.901,49 -2,09% +4,73% 09:00 Taiex (Taiwan) 16.032,12 -0,90% +8,82% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.125,73 -0,19% +10,00% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.597,02 +0,11% -1,96% 10:00 BSE (Mumbai) 49.469,17 -1,16% +3,34% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:51 % YTD EUR/USD 1,1841 -0,1% 1,1848 1,1908 -3,1% EUR/JPY 128,60 -0,1% 128,70 129,49 +2,0% EUR/GBP 0,8635 +0,2% 0,8618 0,8602 -3,3% GBP/USD 1,3711 -0,3% 1,3748 1,3843 +0,3% USD/JPY 108,59 -0,0% 108,62 108,75 +5,2% USD/KRW 1132,54 -0,1% 1133,45 1128,58 +4,3% USD/CNY 6,5234 +0,1% 6,5164 6,5109 -0,1% USD/CNH 6,5259 +0,1% 6,5184 6,5081 +0,4% USD/HKD 7,7695 +0,0% 7,7673 7,7667 +0,2% AUD/USD 0,7601 -0,4% 0,7628 0,7689 -1,3% NZD/USD 0,6979 -0,3% 0,7003 0,7068 -2,9% Bitcoin BTC/USD 55.230,25 +1,6% 54.375,00 53.877,50 +90,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,30 57,76 +0,9% 0,54 +19,7% Brent/ICE 61,44 60,79 +1,1% 0,65 +18,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.730,50 1.727,08 +0,2% +3,43 -8,8% Silber (Spot) 25,12 25,08 +0,2% +0,04 -4,8% Platin (Spot) 1.171,95 1.169,35 +0,2% +2,60 +9,5% Kupfer-Future 4,07 4,08 -0,5% -0,02 +15,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2021 03:26 ET (07:26 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.