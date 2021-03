Die wahnsinnige Summe von 1,9 Billionen Dollar pumpt Präsident Joe Biden in die US-Wirtschaft. Das umfasst auch direkte Konsumschecks an Amerikaner, die weniger als 80.000 Dollar Jahreseinkommen haben. Aktuell erhalten also viele der 330 Millionen Bürger einmalig 1.400 Dollar vom Staat geschenkt. Lange fackeln Amerikaner in der Regel nicht, wenn es Geld vom Staat gibt. Da das Tempo der Impfungen 2021 noch mehr Fahr aufgenommen hat, dürfte der Aufschwung in den USA schneller anlaufen als in Europa. ...

