Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Gestern präsentierten sich die großen US-Indizes einheitlich. Alle mussten Verluste einstecken. Der Dow Jones verlor beispielsweise 0,9 Prozent, der Nasdaq 100 büßte 0,5 Prozent ein. In Deutschland hielt sich der DAX gestern hingegen ganz leicht im Plus. Bei den Einzelwerten geht es heute um Booking Holdings, Microsoft, Intel, Amazon, Gamestop, Öl, DAX, VW, Daimler, Varta, Nordex und TeamViewer. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.