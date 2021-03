In der Pandemie habe es eine steigende Nachfrage nach motorisierten Zweirädern gegeben, insbesondere in dem Fahrzeugsegment, das Pierer Mobility bediene. Das habe man schon im Frühjahr vergangenen Jahres erkannt und sehr früh die Lager mit Komponenten aufgestockt. "So waren wir im Gegensatz zu anderen Anbietern aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...