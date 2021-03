Leicht nach unten ging es gestern auch wieder für die heimische Börse, der ATX endete mit einem kleinen Minus von 0,3%. Die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie drückten auf die Stimmung, zudem hatten die asiatischen Börsen negative Vorgaben geliefert, besonders in China dämpfte die politische Konfrontation mit der EU die Stimmung. Die Ölwerte konnten sich dem europaweiten Verkaufsdruck, der auf dem Sektor lastete, nicht entziehen, OMV fiel um 1,8%, bei Schoeller-Bleckmann kam es zu einem Rückgang von 2,7%, Belastung kam hier ebenfalls von dem befürchteten Rückgang der Nachfrage nach Rohöl. Do & Co konnte sich nicht erholen und musste nach den klaren Vortagsverlusten einen weiteren Rückgang von 3,1% hinnehmen, das ...

