(shareribs.com) London 24.03.2021 - Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch wieder fester. Die jüngste Korrektur hat WTI-Rohöl unter die Marke von 60 USD gedrückt. Das private American Petroleum Institute hat einen deutlichen Anstieg der Rohölbestände gemeldet. Wie das private American Petroleum Institute mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 2,927 Mio. Barrel gestiegen. ...

