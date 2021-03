SMC-Research hat die Coverage der B+S Banksysteme AG aufgenommen und traut der Aktie hohes Potenzial zu. Insbesondere hebt der SMC-Analyst Adam Jakubowski die Kombination aus einer stabilen Marktposition und der in letzter Zeit erweiterten Wachstumsoptionen hervor.

Bei B+S Banksysteme handele es sich um einen Spezialisten für Bankensoftware, der seit mehr als drei Jahrzehnten in dem adressierten Markt agiere und über eine große und stabile Kundenbasis verfüge.

Mit Ausnahme der letzten beiden Jahre, in denen Verzögerungen in der Neukundenakquise und die Corona-Krise für verfehlte Wachstumserwartungen und für rote Zahlen gesorgt hätten, habe B+S diese Aufstellung laut SMC-Research in der Vergangenheit zuverlässig in deutlich zweistellige EBIT-Margen und hohe Cash-Überschüsse ummünzen können.

An diese Entwicklung wolle das Management, beginnend mit der laufenden Finanzperiode 2020/21, auch in Zukunft wieder anknüpfen. Um die Wachstumsdynamik zu erhöhen, habe man nicht nur das Produktportfolio erweitert, sondern auch das Geschäftsmodell um Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienste nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) ergänzt. Damit sei B+S nach Einschätzung von SMC-Research aussichtsreich positioniert, um von dem Wachstum des dynamischen Fintech-Bereiches zu profitieren. Erste Vertriebserfolge deuten laut SMC-Research an, dass dieser Plan aufgehen könnte.

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund dieser Vertriebserfolge zeige sich das Management zuversichtlich, im laufenden Geschäftsjahr (per Ende Juni) deutlich wachsen und wieder ins Plus zurückkehren zu können, so das Researchhaus.

Die Analysten haben ihre Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr an diese Prognose angelehnt und für die nächsten Jahre ein moderates Wachstumsszenario mit einer Profitabilität auf dem Niveau der Jahre bis 2018 modelliert. Auf dieser Grundlage sieht das Researchhaus den fairen Wert der Aktie bei 5,80 Euro und damit weit oberhalb des aktuellen Kurses. In Verbindung mit dem überzeugenden Gesamtbild und insbesondere mit der Stabilität des Geschäftsmodells konstatiert SMC-Research eine attraktive Chance-Risiko-Relation und vergibt zum Start der Coverage das Urteil "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.03.21, 9:25 Uhr)

