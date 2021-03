Speyer, Deutschland (ots/PRNewswire) - Zum 1. April 2021 firmiert die EL-NET Innovation GmbH zur 10 k Beratung GmbH (http://www.10k.de/) um. Das auf Transformationsberatung, Restrukturierung, Qualifizierung, Outplacement und Transfergesellschaften fokussierte und bundesweit tätige Unternehmen bringt damit Beratungsinhalt und Unternehmensnamen verbindend zusammen.10 k begleitet Arbeitsbiographien und steht damit als Chiffre für ein gesamtes menschliches Arbeitsleben, das im Durchschnitt 10.000 Tage umfasst."Gleichermaßen sind wir Partner für Unternehmen und Mitbestimmung, die mit der Ressource Mensch verantwortlich umgehen", betonen die beiden Geschäftsführer Silvia Kohlberger und Stefan Detzel.Ab 1. April ist die neue Homepage unter www.10k.de publik. "Wir freuen uns auf einen neuen, frischen Auftritt. Als das am stärksten wachsende Unternehmen im deutschen Markt, bringen wir mit 10 k unsere Identität und unser Engagement für Mensch und Organisation klar zum Ausdruck", ergänzen die beiden Geschäftsführer.Über 10 k Beratung:10 k begleitet Menschen und Organisationen bei Veränderungsherausforderungen. 10 k konzipiert, kommuniziert und moderiert sämtliche personalbezogenen Herausforderungen, die mit einer Transformation einhergehen. Gleichzeitig versteht sich 10 k als aktiver Akteur im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik. 10 k ist in ständigem Austausch mit Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften, Führungskräften, Betriebsräten und Mitarbeitern. 10 k gestaltet Veränderungen mit Beteiligung aller relevanten Akteure. Die wertorientierte Verbindung der vorlaufenden Beratung mit der Umsetzung in der Praxis, bildet den 10 k Unternehmenskern....neben mehr als 25 Jahren Erfahrung mit über 2000 Unternehmen aus allen Branchen und Größenklassen.10 k setzt Konzepte und Ideen für eine gute Zukunft mit mehr als 100 Mitarbeitern bundesweit um. Neben der Zentrale in Speyer, ist 10 k über Niederlassungen in Berlin, Köln-Bonn, Frankfurt, Coburg, Stuttgart und München präsent.Pressekontakt:Silvia Kohlberger und Stefan Detzel, GeschäftsführerTelefon: 06232 29815-0info@10k.deLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1472049/10_k_Beratung_Logo.jpgOriginal-Content von: 10 k Beratung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154342/4871912