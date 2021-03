Angebot und Nachfrage treiben den Preis eines jeden Guts und das besondere am Bitcoin ist, dass sein Angebot auf 21 Millionen Einheiten begrenzt ist und sich die neu geschürfte Menge (die Inflationsrate) alle vier Jahre halbiert. Mit der Zeit gibt es also eine physische Verknappung des Bitcoin und eine nachlassende Inflationsrate, was die Kryptowährung gerade in Zeiten gerade aufkommender Inflationsängste ins Rampenlicht bringt. Seit dem Tief im Sommer letzten Jahres hat sich der Bitcoin um 1823% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...