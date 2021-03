Anwendern kommt es neben der kleinen Baugröße der Microspeed-Produkte vor allem auf eine hohe Vibrationsbeständigkeit, gute Verarbeitbarkeit und Robustheit an. Mit der hohen Übertragungsrate bis 25 Gbit/s und dank der sehr guten Signalintegrität, Zuverlässigkeit und Robustheit können die Microspeed- Steckverbinder in der Daten- und Telekommunikation sowie in verschiedenen Anwendungen der Medizintechnik und Industrieautomation bei Betriebstemperaturen von -55 bis +125 °C platzsparend und flexibel eingesetzt werden. Die neuen ungeschirmten Power-Steckverbinder mit bis zu 44 Kontakten (1- bzw. 2-reihig) ...

