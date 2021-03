DJ Vitesco bekommt von Hyundai Großauftrag für Elektrokomponente

FRANKFURT (Dow Jones)--Die vor der Abspaltung stehende Continental-Antriebstochter Vitesco soll dem koreanischen Autohersteller Hyundai für dessen neue Elektrofahrzeug-Plattform eine innovative Hochspannungskomponente zuliefern. Der Großauftrag habe Umsatzvolumen in dreistelliger Millionen-Euro-Höhe, teilte das Unternehmen in Regensburg mit. Bestellt worden sei ein 800-Volt-Inverter mit Siliziumkarbid-Technologie in bedeutenden Stückzahlen. Die 800-Volt-Technologie erlaubt deutlich kürzere Ladezeiten, ist bislang aber meist hochpreisigen Fahrzeugen vorbehalten.

Hyundai will den Angaben zufolge auf Basis der erst kürzlich vorgestellten Plattform E-GMP bis 2025 insgesamt 11 Elektroautos mit der Hochspannungstechnologie ausrollen. Erstes Modell ist der SUV Ioniq 5. Vitesco wertet den Auftrag als Bestätigung für seine Elektrifizierungsstrategie.

