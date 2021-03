Mainz (ots) - Die Geschichte des Trojanischen Pferdes gehört zu den berühmtesten Mythen. Aber hat es sich tatsächlich so zugetragen, wie Homer sie beschrieben hat? Der italienische Unterwasserarchäologe Francesco Tiboni ist davon überzeugt, dass die Geschichte des Trojanischen Pferdes neu geschrieben werden muss. Die "Terra X"-Dokumentation "Das Trojanische Pferd - Auf der Spur eines Mythos" am Sonntag, 28. März 2021, 19.30 Uhr im ZDF, begleitet Tiboni auf seiner Spurensuche. Wissenschaftler verschiedener Disziplinen betrachten neue Fakten und Interpretationen rund um das Trojanische Pferd. Die Sendung steht ab Mittwoch, 24. März 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.Der Trojanische Krieg zwischen Griechen und Trojanern, wie ihn der griechische Dichter Homer niedergeschrieben hat, war ein zermürbender, der mit einer List entschieden worden sei: mit dem Trojanischen Pferd.Homers Epos über den Fall Trojas ist aber erst viele Jahrhunderte nach dem tatsächlichen Untergang der Stadt geschrieben worden. Wann ist die Idee vom Trojanischen Pferd als Symbol für den griechischen Sieg tatsächlich entstanden? Handelt es sich dabei um Fantasie, Verwechslung oder gar um antike Geschichtsfälschung?Francesco Tiboni bringt archäologische Erkenntnisse zutage, die dabei helfen könnten, das 3000 Jahre alte Rätsel zu lösen. Der Wissenschaftler bereist archäologische Schauplätze, beleuchtet konkurrierende Theorien über die Kriegslist der Griechen und das berühmt gewordene Ende des Trojanischen Krieges. Die Filmemacher tauchen mit ihm in die Tiefen des Mittelmeeres, wo er schließlich Hinweise findet, die ihn veranlassen, den 3000 Jahre alten Mythos neu zu deuten.Zur "Terra X"-Dokumentation "Das Trojanische Pferd - Auf der Spur eines Mythos" gibt es auch ein Webvideo, das am Samstag, 27. März, um 10.00 Uhr in der ZDFmediathek und am Sonntag, 28. März 2021, um 10.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal "Terra X Natur & Geschichte" youtube.com/c/terra-x veröffentlicht wird.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terrax"Terra X plus" bei YouTube: kurz.zdf.de/A26/"Terra X plus Schule" in der ZDFmediathek: Schule.zdf.de"Terra X" in der ZDFmediathek: terra-x.zdf.de"Terra X" bei YouTube: youtube.com/c/terra-x"Terra X" bei Facebook: facebook.com/ZDFterraX"Terra X" bei Instagram: instagram.com/terraX/httsp://twitter.com/ZDFpresse (http://twitter.com/ZDFpresse)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4871952