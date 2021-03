Der deutsche Leitindex DAX konnte in der vorangegangenen Woche einen neuen Höchststand ausbilden. Die Rally scheint jedoch noch längst nicht vorüber und so sollte es, nach der aktuellen Konsolidierung auf hohem Niveau, in Kürze neue Rekordstände geben können. Der erst kürzlich aktivierte bullische Wendetermin vom 22. März bestätigt diese Annahme. Ein Anstieg über 14.800 Punkte per Tagesschlussstand dürfte in der Folge zur Einstellung der runden Kursmarke von 15.000 Punkten führen. Oberhalb dessen ...

