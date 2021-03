American Airlines, Delta Air, United Airlines & Co: Comeback der US-Airlines?

Während in der Hautphase der Pandemie der Flugverkehr weitgehend zum Erliegen kam, erreichte dieser kürzlich den höchsten Stand seit über einem Jahr. Wie die Transportation Security Administration (TSA) vergangene Woche verkündete, nimmt der Betrieb an den Flughäfen wieder stark zu. Dank dieses positiven Trends verzeichnen die US-Airline-Aktien nach dem schwierigen Jahr 2020 wieder Kursgewinne. Insbesondere die großen US-Schwergewichte American Airlines, Delta Air Lines und United Airlines sind die Profiteure der jüngsten Entwicklung.

American Airlines expandiert durch Partnerschaften

Die gemessen an der Flottengröße wohl größte Airline der Welt, American Airlines (WKN: A1W97M / ISIN: US02376R1023) gab im von der Pandemie geprägten Geschäftsjahr 2020 den weiteren Abbau von rund 19.000 Angestellten bekannt. Während das US-Unternehmen bis zum September letzten Jahres noch von dem Finanzhilfsprogramm der US-Regierung, dem "government wage support scheme" in Höhe von rund USD 25 Mrd. profitieren konnte, gab die Fluggesellschaft nach dem Auslauf dieses Förderprogrammes im Oktober die Streichung von mehreren Tausend Stellen bekannt.

Die Anzahl der Angestellten des Unternehmens wurde von rund 140.000 im März 2020 auf rund 102.000 bis zum Ende desselben Jahres reduziert. Des Weiteren musste American Airlines im Geschäftsjahr 2020, einen Umsatz Rückgang von stolzen 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verbuchen. Aufgrund der zugelassenen Impfstoffe und dem hohen Impftempo in den USA konnten seit Februar dieses Jahr wieder vermehrt Reise- und Flugbuchungen verzeichnet werden. Daraufhin gab die US-Airline Ende Februar die Expansionspläne in Kooperation mit JetBlue bekannt. Demnach werden die beiden Fluggesellschaften zusammen auf neuen Flugrouten operieren. Insgesamt werden deshalb 33 neue Flugrouten und ab Juni 18 weitere saisonale Sommerrouten nach Lateinamerika und in die Karibik eingeführt.

