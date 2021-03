DJ Bankenverband BdB fordert Begrenzung der Bankenabgabe

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) hat eine Begrenzung der Einzahlungen in den europäischen Bankenabwicklungsfonds gefordert. Die Zahlungen "sind in den letzten Jahren stark gestiegen, allein für das Jahr 2021 rechnen die europäischen Banken mit Abgaben in Höhe von rund 11 Milliarden Euro", heißt es in einer Mitteilung des BdB. Grund hierfür sei vor allem das durch die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) stark gestiegene Einlagenvolumen bei den Banken. "Indem das Volumen des Fonds gedeckelt würde, könnte dieses ungebremste Wachstum begrenzt werden", so der BdB. Das Geld stünde im Gegenzug zur Finanzierung der Wirtschaft bereit.

