E.On kündigt für das Geschäftsjahr 2020 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,47 Euro je E.On Aktie an. In den kommenden Jahres bis 2023 solle die Dividendenzahlung jährlich um bis zu 5 Prozent wachsen, meldet das DAX-notierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...