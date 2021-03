Krombach (ots) - Es ist ein klares Bekenntnis zur langjährigen Partnerschaft mit der sportlichen Nr. 1 in Ostwestfalen. Die Krombacher Brauerei verlängert vorzeitig ihr Engagement beim DSC Arminia Bielefeld bis mindestens ins Jahr 2025. Die ursprüngliche Vereinbarung hatte eine Laufzeit bis 2022. Auch in Zukunft dürfen sich die Fans wieder auf frisches Krombacher Pils im Stadion freuen. Außerdem umfasst die neue Vereinbarung eine umfassende werbliche Präsenz in der SchücoArena und darüber hinaus.Bereits seit 17 Jahren leben die Krombacher Brauerei und Arminia Bielefeld eine enge und intensive Partnerschaft. Viele Höhen und Tiefen wurden gemeinsam bewältigt. Und auch die Corona-Krise konnte bis hierhin gemeinsam in engem Schulterschluss bestmöglich gemeistert werden. Gerade in diesen für uns alle so schwierigen Zeiten, möchte die Krombacher Brauerei insbesondere gegenüber ihren engsten Partnern ein klares Zeichen setzen. Aus diesem Grund wurde auch die Partnerschaft mit Arminia Bielefeld bereits vor Ablauf der ursprünglichen Vereinbarung verlängert."Arminia profitiert gerade im Bereich seiner Partnerschaften von langjährigen und kontinuierlichen Verbindungen. Mit der Krombacher Brauerei leben wir seit 2004 eine sehr intensive, außergewöhnliche und vertrauensvolle Kooperation. Wir sind sehr glücklich darüber, dieses Miteinander nun vorzeitig um drei weitere Jahre zu verlängern und dem 20-jährigen Jubiläum gemeinsam entgegenzustreben. Die besondere Beziehung zwischen Bier und Fußball wird gerade in diesen Zeiten sichtbar: Wie sehr wünschen wir uns endlich wieder mit einem frischen Krombacher bei einem Stadionbesuch anzustoßen", so Markus Rejek, Geschäftsführer des DSC Arminia Bielefeld."Die Arminia ist für uns eine absolute Herzensangelegenheit. Mit dem Verein und der Region sind wir seit vielen Jahren auf das Engste verbunden. Und diese Partnerschaft wollen wir weiter so intensiv leben. Wir wünschen der Arminia für die laufende Saison ganz viel Erfolg. Es wäre doch sensationell, wenn wir am Saisonende vielleicht sogar auch schon gemeinsam mit den Fans den Klassenerhalt feiern könnten. In jedem Fall freuen wir uns auf die kommenden Jahre mit vielen begeisternden Arminia-Spielen und vollen Rängen in der SchücoArena", so Uwe Riehs, Geschäftsführer Marketing, Krombacher Brauerei.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@krombacher.deTel.: + 49 (0) 2732 880 813Twitter: @krombacherOriginal-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42000/4872034