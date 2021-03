Die australische Lucapa Diamond Company (WKN A0M6U8 / ASX LOM) hat 2021 bereits das zweite Paket an Diamanten von ihrer Mothae-Mine in Lesotho verkauft, an der auch die Regierung des Landes beteiligt ist. Abermals liegt der im Verkauf erzielte Durchschnittspreis dabei deutlich höher als erwartet! Lucapa erzielte für die insgesamt 5.619 Karat schweren Diamanten 5,9 Mio. USD bzw. 7,6 Mio. AUD, sodass der Durchschnittspreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...