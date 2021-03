Das neue art&lifestyle-Team der HDI Gruppe startet das Underwriting im Kunstversicherungsmarkt. Das Angebot umfasst Versicherungen für Kunst- und Sammlungsgegenstände für Privatkunden, Galerien und Museen. Der Markteintritt erfolgt über die HDI Global Specialty Underwriting Agency GmbH. Im Herbst vergangenen Jahres wurde bereits angekündigt, dass HDI Global Specialty in Deutschland in die Versicherung von Kunst- und Sammlergegenständen einsteigen will (AssCompact berichtete). Nun hat das neue art&lifestyle-Team ...

