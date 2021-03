Hamburg (ots) -- Portfolio- und Zielgruppenerweiterung: Launch von MEIN ERSTES GEOLINO- Relaunch der erfolgreichen Magazine GEOLINO, GEOLINO MINI, GEOLINO EXTRA- "Checker Tobi" mit Rubrik in jeder Ausgabe von GEOLINOHamburg (ots) - Wie keine andere Marke nimmt GEOLINO Kinder seit 25 Jahren mit auf eine unterhaltsame wie lehrreiche Entdeckungsreise und begeistert sie für die großartige Vielfalt unserer Welt. Dabei steht GEOLINO für hochwertige Inhalte und wird von Eltern als vertrauensvoller Begleiter geschätzt. Die Marke umfasst ein vielfältiges Angebot: Neben dem Magazinportfolio, der Onlinepräsenz und einem erfolgreichen Podcast zählen das Familienfestival GEOLINO LIVE sowie ein wachsendes Lizenzgeschäft dazu. Unter dem Leitgedanken "Die Welt für junge Entdeckerinnen und Entdecker" baut GEOLINO seine Position als führende Magazinmarke für Kinder weiter aus, um Kinder mit einem noch stärkeren Angebot und passgenauen Inhalten in jedem Alter zu begleiten.Launch von MEIN ERSTES GEOLINO"Die Marke GEOLINO erfolgreich in die Zukunft zu führen, heißt auch, dass wir in unser Print-Geschäft als wirtschaftlich starken Kern investieren. Seit Jahren sind unsere Titel Markführer im Segment der Kinder-Wissensmagazine, weil das Konzept stimmt. Das bestätigt unter anderem die aktuelle, positive Auflagenentwicklung. Diese Stellung stärken wir mit unserem neuen Titel, MEIN ERSTES GEOLINO", so Bernd Hellermann, Publisher und Editorial Director FAMILY. Mit der Neueinführung von MEIN ERSTES GEOLINO erweitert GEOLINO sein Magazinportfolio sowie seine Zielgruppe: Das Magazin richtet sich an Kinder von drei bis fünf Jahren und deren Eltern. Es bietet clevere, altersgerechte Inhalte zum Vorlesen, Erklären, Entdecken und Mitspielen, nimmt Kinder Schritt für Schritt mit in unsere Welt und begeistert sie mit jahreszeitlich passenden Themen. Gemeinsam mit Eltern oder Großeltern können sie Rätsel lösen, Basteltipps umsetzen oder sich die Geschichten rund um Fuchs Lu vorlesen lassen. GEOLINO erreicht mit seinem Portfolio fortan Kinder zwischen drei und dreizehn Jahren und verfügt damit über ein einzigartiges Angebot.Relaunch der Magazine GEOLINO, GEOLINO MINI, GEOLINO EXTRAFür einen starken Auftritt präsentiert sich das gesamte Magazinportfolio von GEOLINO ab sofort optisch klarer und frischer. Viele neue Gestaltungselemente der Marke finden sich in allen Magazinen wieder und sorgen für eine klare Zugehörigkeit. So folgen auch alle Cover dem gleichen grafischen Prinzip. Unterschiede in Format und Farbgebung der Hefte sorgen gleichzeitig für eine klare Abgrenzung innerhalb des Portfolios. Diese Anpassungen bieten Käufer:innen wie Leser:innen mehr Orientierung und sie heben hervor, dass GEOLINO für jedes Alter ein passendes Produkt anbietet. Auch der Innenteil von GEOLINO, GEOLINO MINI und GEOLINO EXTRA wurde unter Berücksichtigung der jeweiligen Nutzerzielgruppe überarbeitet und optimiert. Das Layout von GEOLINO MINI, dem Magazin für Erstleser von fünf bis acht Jahren ist beispielsweise großzügiger und ruhiger. Das unterstützt die jungen Leser:innen, wenn sie beginnen, alleine in die Inhalte einzutauchen. GEOLINO, das Magazin für die Neun- bis Dreizehnjährigen hat im Rahmen des Relaunches einen übersichtlicheren Aufbau sowie neue Rubriken bekommen: Unter anderem finden sich in jeder Ausgabe mehr aktuelle Nachrichten aus aller Welt und eine Heftstrecke, die sich ausschließlich digitalen Themen widmet. Das Highlight des Magazin-Relaunches von GEOLINO: "Checker Tobi" ist jetzt mit einer Rubrik in jeder Ausgabe zu Gast."Checker Tobi"-Rubrik im Magazin GEOLINOWie in dem gleichnamigen, erfolgreichen TV-Format des "KiKa" geht "Checker Tobi" alias Tobias Krell in der neuen Magazinrubrik den Dingen auf den Grund, stellt typische "Checker-Fragen" und nimmt die neun- bis dreizehnjährigen Leser:innen mit auf seine Entdeckungsreisen. Die "Checker Tobi"-Rubrik umfasst pro Ausgabe mindestens zwei Doppelseiten und ein prominenter Störer weist auf dem Magazincover auf die Neuigkeit hin. "Wir freuen uns sehr über den Start der Zusammenarbeit mit dem 'KiKa' und Tobias Krell. Dass wir die Inhalte der beliebten Fernsehsendung exklusiv in eines unserer Magazine übertragen können, ist ein großer Mehrwert für GEOLINO. Die neue 'Checker Tobi'-Rubrik ist aber vor allem für die Leserinnen und Leser ein Gewinn - noch mehr Entdeckungen, noch mehr spannende Themen aus allen Bereichen des Lebens und der Welt", so Bernd Hellermann, Publisher und Editorial Director FAMILY.Die Relaunch-Ausgaben von GEOLINO und GEOLINO MINI (jeweils 04/2021) sowie GEOLINO EXTRA (02/2021) sind ab heute im Handel erhältlich. Die Erstausgabe von MEIN ERSTES GEOLINO (01+02/2021) erscheint ebenfalls heute.