DJ Bundesregierung bestätigt erneute Runde Merkels mit Länderchefs

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berät am Mittwochvormittag um 11.00 Uhr in einer Videokonferenz erneut über die Corona-Lage. Das bestätigte die Bundesregierung. "Heute um 11.00 Uhr findet im Nachgang zu den Beratungen am Montag eine Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und -chefs der statt", teilte ein Regierungssprecher in Berlin mit.

Zuvor hatte der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) im ZDF-Morgenmagazin gesagt, die Bundesregierung habe für Mittwoch Klarheit darüber angekündigt, ob der Gründonnerstag wegen der vereinbarten "Osterruhe" ein Feiertag wird.

March 24, 2021 05:38 ET (09:38 GMT)

