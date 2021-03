FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.03.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2540 (2570) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CREST NICHOLSON TARGET TO 375 (335) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GAMMA COMMUNICATIONS TARGET TO 1900 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3700 (3500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 160 (155) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES UNITE GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1250 (1000) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES BAT PRICE TARGET TO 4100 (3920) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 670 (660) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 366 (325) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 105 (84) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES NATWEST TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 170 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES STAGECOACH PRICE TARGET TO 98 (86) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 440 (380) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 1840 (1640) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS BHP GROUP TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - MORGAN STANLEY RAISES BHP-GROUP-PRICE TARGET TO 2110 (1910) PENCE - ODDO BHF RAISES COMPASS GROUP TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') -TARGET 1450(1320)P - RBC CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 115 (128) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 7500 (9000) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 370 (365) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 325 (315) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de