Ursula Märk, Head of Administration & Human Resources Die Wiener Börse bietet ein internationales Arbeitsumfeld. Als Infrastrukturanbieterin betreibt sie die Börsenplätze Wien und Prag und ist an Energiebörsen und Clearinghäusern in der Region beteiligt. Notierte Unternehmen profitieren von maximaler Liquidität, Anlegern bieten sie schnellen und günstigen Handel. Die Wiener Börse verteilt Kursdaten und berechnet die Indizes für ein Dutzend Märkte. Die Nationalbörsen in Budapest, Laibach und Zagreb vertrauen auf unsere IT-Services. Die Vielfalt unserer Mitarbeiter trägt maßgeblich zum Erfolg bei. Wir bieten: Flexible Arbeitszeiten & Home Office Mobile Arbeitsgeräte (Laptop & Handy) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...