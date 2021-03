Berlin (ots) -- Saubere Sache: Mit Hochdruck und Mikrofaser den Winterdreck beseitigen- Auf Nummer sicher: PiNCAMP Checklisten und ADAC Fahrzeug-Prüfung- Rechtzeitig buchen: Die besten Plätze gleich online buchenBerlin (ots) - Der Frühling kommt und mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen werden viele Camper wieder vom Fernweh gepackt. Auch wenn noch nicht ganz klar ist, wann die Campingsaison beginnt, das Wohnmobil oder der Wohnwagen sollten spätestens jetzt wieder fahr- und einsatzbereit gemacht werden. Deshalb hat PiNCAMP (https://www.pincamp.de), das Campingportal des ADAC, die wichtigsten Reinigungs-Tricks und Sicherheits-Tipps für einen gelungen Start in die Campingsaison 2021 zusammengestellt.Mit Hochdruck und MikrofaserGroben Winterschmutz und fiese Ablagerungen in den Radkästen und an den Felgen lassen sich mit mit einem Hochdruckreiniger beseitigen. PiNCAMP TiPP: Richten sie den Wasserstrahl nicht direkt auf Dichtungen oder Lüftungsgitter. Diese können durch den harten Wasserstrahl beschädigt werden.Auch die Windschutzscheibe und die Seitenfenster bedürfen der besonderen Pflege. Mit einem Mikrofasertuch und etwas Scheibenreiniger befreit man die Fenster von lästigen Schlieren und Streifen.Auch das Wageninnere hat nach einem längeren Winterschlaf eine gründliche Reinigung verdient. Mit der PiNCAMP Checkliste (https://www.pincamp.de/magazin/ratgeber/tipps-tricks/wohnmobil-und-wohnwagen-reinigen-nach-der-winterpause) für die Innenreinigung ist das kein Problem. PiNCAMP-TiPP: Nach längerer Standzeit die Wasserleitungen des Campingfahrzeuges mit Entkeimungsmitteln gut durchspülen und desinfizieren. Um sicherzugehen, dass Ablagerungen wie Grünalgen restlos entfernt sind, sollte der Spülvorgang mindestens zweimal wiederholt werden.Fahzeugtechnik überprüfenDer Campingwagen kann noch so sauber sein, wenn die Technik streikt, geht es keinen Millimeter vorwärts. Neben dem Überprüfen und Wiederanschließen der Batterie, gehören die Kontrolle des Kühlwassers, der Bremsen und des Ölstandes zu einem zünftigen Fahrzeug-Check. PiNCAMP TiPP: Die Reifen auf Reifendruck und ausreichend Profiltiefe überprüfen.Camping-Fahrzeug-Check an der ADAC CampingstationEinen besonderen Service bietet der ADAC Nordrhein mit seiner Campingstation für Wohnmobile und Wohnwagen in Hürth bei Köln. Von der Gasanlagenprüfung bis zum kompletten ADAC Sicherheitscheck können Camper hier ihre Fahrzeuge untersuchen lassen. PiNCAMP TiPP: Auch gebrauchte Wohnmobile und Wohnwagen werden hier auf Herz und Nieren gecheckt. Anmeldung und Infos unter ADAC Prüfdienste NRW (http://www.adac.de/pruefdienste-nrw).Rechtzeitig BuchenWenn das Campingfahrzeug wieder in Schuss ist, kann und soll es gerne losgehen - in den Campingurlaub. "Wer auf gut Glück losfährt, läuft allerdings Gefahr, eine unruhige Nacht am Straßenrand oder auf einem Parkplatz zu verbringen", warnt PiNCAMP Campingexperte Uwe Frers. Viele Camping- und Stellplätze seien schon sehr gut gebucht. "Ab Mitte Mai wird es überall eng", so Fers. "Ich rate dringend dazu, den Wunschplatz, und sei es auch nur für einen Wochenendtrip, rechtzeitig zu buchen."ServicePiNCAMP Wohnmobil und Wohnwagen reinigen: https://ots.de/6BaowJADAC Wohnmobil und Wohnwagen prüfen: https://www.adac.de/der-adac/regionalclubs/nrw/wohnmobil-wiegen-pruefen-nrw/ https://www.adac.de/pruefdienste-nrwFotos, Dokumente und Grafiken zum Download unter http://presse.pincamp.de. Die Rechte für Fotos und Abbildungen liegen bei der ADAC Camping GmbH. Veröffentlichung erlaubt unter Nennung der Quelle (Print: www.pincamp.de, Online: Link auf https://www.pincamp.de).Über PiNCAMP - PiNCAMP (www.pincamp.de) ist die digitale Campingplattform der ADAC SE. Das Portallistet mehr als 2.100 online buchbare Campingplätze in Deutschland und Europa - dazu alle Inhalte des ADAC mit mehr als 10.000 Campingplätzen, 8.000 Reisezielen in ganzEuropa sowie 38.500 Nutzerbewertungen. Diese Informationen vereint PiNCAMP zu eineminspirierenden Service- und Content-Angebot bestehend aus News, Reiseberichten, Interviews, Fahrzeug-Tipps und direkten Buchungsmöglichkeiten. Zudem prüfen ADAC-Experten im Rahmen jährlicher, objektiver Inspektionen die Qualität der Campingplätze. Die Plattform finanziert sich u.a. über B2B-Services für Betreiber, Verbraucher nutzen PiNCAMP kostenfrei. Geleitet wird das Berliner Unternehmen von Tourismus- und Startup-Experte Uwe Frers.Pressekontakt:Thomas Reimann+49 163 555 8400thomas.reimann@adac-camping.deOriginal-Content von: PiNCAMP powered by ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143896/4872156