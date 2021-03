"Was für ein Zahlenwerk! Da reibt man sich selbst als Ökonom verwundert die Augen. Die Stimmung in der Industrie könnte kaum besser sein, sowohl gesamthaft für die Eurozone als auch in Deutschland."Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone steigt im März überraschend deutlich von 57.9 auf 62.4. Der Index für den Dienstleistungssektor legt von 45.7 auf 48.8 zu. Der aus beiden zusammengefasste Composite-Index klettert von 48.8 auf 52.5. Werte von über 50 signalisieren eine wirtschaftliche Expansion. Was für ein Zahlenwerk! Da reibt man sich selbst als Ökonom...

Den vollständigen Artikel lesen ...