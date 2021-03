Die Stimmung der Anleger ist gar nicht euphorisch, obwohl neue Allzeithochs in Serie geschrieben wurden. Kapitel 03 zeigt auf, warum das so ist und was das für die kommenden Wochen bedeutet. Letzte Woche: jeden Tag ein neues Allzeithoch im DAX. Erst zum Wochenschluss kommt es zu einer kleinen Konsolidierung. Da dürfte das Anlegersentiment in Deutschland letzte Woche doch geradezu überschäumen vor Freude, oder? Nun, mit einem Wert von 4,2 messen wir zwar Euphorie, doch im Vergleich zur Vorwoche (4,8) ...

