Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag mit Aufschlägen tendiert, nachdem sie am Vortag nachgegeben hatten. Ein Frachter ist im Suezkanal in der Nacht auf Mittwoch auf Grund gelaufen und blockiert seither die wichtige Schifffahrtsstraße zwischen Asien und Europa, was zu Angebotssorgen führte.Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete kurz vor elf Uhr 62,50 US-Dollar und somit 2,80 Prozent ...

