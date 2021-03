DGAP-Ad-hoc: RheinLand Holding AG / Schlagwort(e): Ausschüttungen/Dividende

RheinLand Holding AG: Neuss: Erhöhung der Dividende



24.03.2021 / 11:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Neuss, 24. März 2021



Vorstand und Aufsichtsrat haben entschieden, der Hauptversammlung am 24. August 2021 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,20 EUR je Stückaktie zuzüglich eines in diesem Jahr erhöhten Bonus um 0,10 EUR auf insgesamt 0,20 EUR je Stückaktie vorzuschlagen.







Kontakt:

Andreas Laubach

Insiderbeauftragter 24.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de