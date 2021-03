DGAP-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Kooperation

ecotel communication ag: ecotel und RingCentral schließen Partnerschaft für die Vermarktung von UCaaS-Lösungen an Geschäftskunden in Deutschland



24.03.2021 / 12:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ecotel und RingCentral schließen Partnerschaft für die Vermarktung von UCaaS-Lösungen an Geschäftskunden in Deutschland Düsseldorf, Belmont, USA 24. März 2021

Die ecotel communication ag, zertifizierter Qualitätsanbieter von IT- und Telekommunikationslösungen für Geschäftskunden in Deutschland, und RingCentral, ein führender Anbieter von globalen Enterprise-Cloud-Communications-, Video-Meeting-, Collaboration- und Contact-Center-Lösungen, geben heute eine enge Partnerschaft bekannt. ecotel wird künftig im Rahmen dieser Kooperation RingCentral Office(R) vermarkten, eine Unified Communications-as-a-Service (UCaaS)-Plattform, die Team-Messaging, Video-Meetings und eine Cloud-Telefonanlage bereitstellt. ecotel bietet seinen Kunden ergänzende Dienstleistungen, wie die Migration, Konfiguration und Integration der Kommunikationsplattform, um ihnen eine schnelle und reibungslose Inbetriebnahme zu ermöglichen. Durch die neue Partnerschaft erhalten sowohl Vertriebspartner des Düsseldorfer ITK-Anbieters ecotel als auch Kunden eine attraktive Erweiterung des Lösungsportfolios im Geschäftsfeld UCC. RingCentral Office(R) wird sich nahtlos in das bestehende Portfolio von ecotel einfügen, um einen reibungslosen Übergang von klassischer Festznetztelefonie hin zur Unified Communication zu ermöglichen. ecotel wird dabei der erste Service Provider in Deutschland sein, der die eigene Telefonie-Plattform (TNB-Betrieb) mit RingCentral Office(R) kombiniert. "Wir freuen uns, Unternehmen in ganz Deutschland die Flexibilität und Agilität von UCaaS anbieten zu können", erklärt Markus Hendrich, Chief Digital Officer der ecotel communication ag. "Mit der Unified-Lösung von RingCentral können unsere Kunden ihren Mitarbeitern alle Kommunikationsdienste zur Verfügung stellen, die sie brauchen. Dazu gehören Team-Messaging, Video-Meetings und eine Cloud-Telefonanlage - alles in einer App, die es ihnen ermöglicht, jederzeit, überall und von jedem Gerät aus zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren. Dies trägt weiter dazu bei, die Unternehmenskommunikation in Deutschland zu digitalisieren." ecotel wird auch die offene API-Plattform von RingCentral nutzen und Kunden in die Lage versetzen, die Art und Weise, wie sie kommunizieren und zusammenarbeiten, zu revolutionieren - durch maßgeschneiderte Integrationen, die ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. "Wenn Menschen von überall aus arbeiten, sind cloud-basierte Kommunikationsplattformen für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um das Geschäftswachstum aufrechtzuerhalten und voranzutreiben", so Marco Meier, Regional Vice President, Service Provider Sales bei RingCentral. "Durch unsere Partnerschaft mit ecotel werden wir hochmoderne Kommunikationslösungen anbieten, die Unternehmen in Deutschland die Möglichkeit geben, sich auf das neue Zeitalter der Arbeit einzustellen: mit der Flexibilität, sich von überall aus und auf jedem Gerät miteinander zu verbinden und zusammenzuarbeiten."



Über die ecotel communication ag:

Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt, XETRA: E4C) ist seit 1998 bundesweit tätig und auf die Vermarktung von Informations- und Telekommunikationslösungen in verschiedenen Segmenten spezialisiert. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf Inklusive ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen beschäftigt ecotel ca. 300 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 50.000 Kunden und stellt 50.000 Datenanschlüsse und über 360.000 Sprachkanäle bereit Namhafte Kunden wie Allianz, HOCHTIEF, ING, ROSSMANN und Tchibo nutzen bereits die Produkte und Lösungen von ecotel. Hinweis:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Pressekontakt ecotel communication ag: Fachmedien Wirtschafts- und Finanzmedien Bernadette Loosen-Flanz

Senior Manager Marketing/PR Annette Drescher

Assistentin des Vorstandes Tel.: 0211-55 007-316 Tel.: 0211-55 007-740 Fax: 0211-55 007 5 316 Fax: 0211-55 007 5 740 E-Mail: presse@ecotel.de E-Mail: presse@ecotel.de Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.ecotel.de Über RingCentral:

RingCentral, Inc. (NYSE: RNG) ist ein führender Anbieter von Cloud-Communications- und Contact-Center-Lösungen für Unternehmen, die auf seiner leistungsstarken Message Video Phone (MVP) Plattform basieren. RingCentral ist flexibler und kosteneffizienter als herkömmliche vor Ort installierte Telefonanlagen und Videokonferenzsysteme, die es ersetzt, und ermöglicht es modernen mobilen und verteilten Mitarbeitern, über jeden Weg, jedes Gerät und jeden Standort zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und zu verbinden. RingCentral bietet drei Schlüsselprodukte in seinem Portfolio an, darunter RingCentral Office(R), eine Unified-Communications-as-a-Service (UCaaS)-Plattform, die Team-Messaging, Video-Meetings und ein Cloud-Telefonsystem umfasst; Glip(R), die kostenlose Video-Meeting-Lösung des Unternehmens mit Team-Messaging, die Smart Video Meetings ermöglicht, und RingCentral Cloud Contact Center-Lösungen. Die offene Plattform von RingCentral lässt sich mit führenden Geschäftsanwendungen von Drittanbietern integrieren und ermöglicht es Kunden, Geschäftsabläufe einfach anzupassen. RingCentral hat seinen Hauptsitz in Belmont, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Pressekontakt RingCentral

Jyotsna Grover

jyotsna.grover@ringcentral.com

Tel: (+1) 650-513-8712

24.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de