Berlin - Die ursprünglich geplanten zusätzlichen Ruhetage an Gründonnerstag und Karsamstag werden gestoppt. Das bestätigte CDU-Chef Armin Laschet am Mittwochmittag nach einer Schalte mit den Regierungschefs der Länder.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

