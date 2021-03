Der erst seit kurzem börsennotierte Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 will den Umsatz im laufenden Jahr deutlich in die Höhe treiben.Die Erlöse sollten zwischen 3,8 und 4,2 Milliarden Euro liegen, kündigte das Berliner Unternehmen am Mittwoch an, das 2021 bis zu 638.000 Wagen verkaufen will. Im vergangenen Jahr hatte AUTO1 in der Corona-Krise einen Umsatzeinbruch um rund ein Fünftel auf 2,83 Milliarden Euro verkraften müssen. "Mit unserem erfolgreichen Börsengang im Februar dieses Jahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...