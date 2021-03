Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Die Invest in Visions GmbH hat über ihren IIV Mikrofinanzfonds (ISIN DE000A1H44T1/ WKN A1H44T, R) ein Senior Loan in Höhe von 10 Mio. EUR an den kolumbianischen Finanzdienstleister Bayport Colombia S.A. vergeben, so die Invest in Visions GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

