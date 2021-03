Der S&P500 konnte am Montag bis 3.955 Punkte zulegen und sackte dann wieder ab. Am Vortag ging der S&P500 mit einer roten Tageskerze bei 3.910 Punkten aus dem Handel. Es könnte eine neue Abwärtsbewegung bevorstehen. Mit dem Verlaufshoch bei 3.955 Punkten lag der S&P 500 deutlich unter dem vorherigen Verlaufshoch bei 3.983 Punkten. Zudem ist der S&P 500 am Vortag auch unter den 10er-EMA gerutscht, was auf Schwäche hindeutet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...