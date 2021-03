Einmal Döner mit viel scharf. Jetzt haben wir doch einen Crash an den Aktienmärkten in 2021 bekommen. Zwar keinen Globalen, wie ein Jahr zuvor, aber ziemlich pünktlich zum Anniversary des SARS-CoV2 indizierten Kurssturzes 2020, meldet sich die Türkei und rauscht mal so gut 10% in zwei Tagen gen Süden. Der Anlass, rein formell, die Entlassung des gerade einmal vor 5 Monaten ins Amt gehobenen Notenbank-Chefs, der es gewagt hatte, um eine Abschwächung der türkischen Lira zu verhindern, die kurzfristigen Zinsen zu erhöhen. Treppenwitz, dass gerade durch diese Entlassung die Lira erst recht in den freien Fall überging. Die Politik ist ein Luder. Der Kapitalmarkt auch. Und zwei Luder vertragen sich in der Regel eben nicht. Was für ...

