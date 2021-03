Tesla nimmt seit Mittwoch Zahlungen in der Kryptowährung Bitcoin beim Kauf seiner Elektroautos an. Die Option ist zunächst in den USA verfügbar und Tesla will die eingenommenen Bitcoins nicht in klassische Währungen umtauschen, betonte Elon Musk auf Twitter. Die Bitcoin-Zahlungen bei Tesla sind etwas umständlicher als einfach nur die Kreditkarten-Nummer einzutragen. Die Preise auf der Tesla-Website ...

Den vollständigen Artikel lesen ...