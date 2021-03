Intel 3.27% Silberpfeil60 (AKTIEN01): Intel rechnet für 2021 mit einem bereinigten Umsatz von 73 Mrd. USD (Analystenprognose: 73,59 Mrd. USD) und einem bereinigten EPS in Höhe von 4,72 Mrd. USD (Analystenprognose: 4,72 Mrd. USD). Zudem will das Unternehmen 20 Mrd. USD für den Bau neuer Halbleiter-Produktionsstätten investieren, unter anderem für zwei Standorte in den USA, wie Intel-Chef Pat Gelsinger ankündigte. Die Aktie reagierte mit einem nachbörslichen Kurssprung von +5?%. (24.03. 12:00) >> mehr comments zu Intel: www.boerse-social.com/launch/aktie/intel_corporation RWE -0.99% tradsam (14D00F29): RWE-Aktien wurden gekauft. Dazu Turbo-Long-Scheine um einen Kursanstieg zu hebeln. Gleichzeitig wurden ...

