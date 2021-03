Tesla will die eingenommenen Bitcoin-Beträge nicht in klassische Währungen umtauschen, betont der Tesla-Chef.Bangalore - Tesla nimmt seit Mittwoch auch Zahlungen in der Kryptowährung Bitcoin beim Kauf seiner Elektroautos an. Die Option ist zunächst in den USA verfügbar und soll im Laufe des Jahres auch in anderen Ländern eingeführt werden, wie Firmenchef Elon Musk bei Twitter ankündigte. You can now buy a Tesla with Bitcoin - Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021 Tesla wolle die dabei eingenommenen...

