DJ MARKT USA/Wall Street auf Erholungskurs - Verunsicherung bleibt

Die Wall Street dürfte nach den deutlichen Abgaben des Vortages am Mittwoch wieder auf Erholungskurs gehen. Der Aktienterminmarkt deutet etwas üppigere Aufschläge unter Technologiewerten an - gestützt von sinkenden Rentenrenditen. Der viel beachtete Auftritt von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell hatte am Dienstag etwas belastet. Er sieht erhöhte Bewertungen bei einigen Vermögenswerten. Am Mittwoch wird er erneut Rede und Antwort stehen - diesmal vor dem Bankenausschuss des Senats. Doch Neues ist nicht zu erwarten.

Für Beruhigung am Aktienmarkt sorgt Powells Bekräftigung, dass die Fed die Wirtschaft weiter stützen werde - trotz der Annahme kurzfristig anziehender Inflation. Gleichzeitig machte er klar, dass die Fed bereit stehe, einen übermäßigen Preisauftrieb zu bremsen.

Marktakteure bleiben daher skeptisch, ob mittelfristig nicht doch Zinserhöhungen drohen. "Wir haben eine Federal Reserve, die gesagt hat, dass sie ziemlich entspannt ist, was die Inflation angeht, und sie die Dinge für eine Weile laufen lassen wird. Man würde einen massiven Anstieg der Aktienkurse vor diesem Hintergrund erwarten - auch weil die Impfungen gut laufen, aber das haben wir nicht wirklich gesehen", sagt Marktstratege Brian O'Reilly von Mediolanum International Funds mit Blick auf die Vortagesabgaben.

March 24, 2021

