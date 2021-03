DJ Reisekonzern Tui schließt 48 Filialen in Großbritannien

Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Der Reisekonzern Tui schließt 48 Filialen in Großbritannien und verwies auf den "noch nie dagewesenen Druck" auf die Reisebranche und den Einzelhandel in Großbritannien. Von den Schließungen seien 273 Angestellte betroffen. Denen würden aber andere Arbeitsplätze angeboten, beispielsweise in anderen Filialen, wo Stellen frei seien, oder in einem neuen Vertriebs- und Kontaktzentrums-Team, das von zu Hause arbeite, teilte der im FTSE100 notierte Konzern mit.

"Wir haben erstklassige Reiseberater bei Tui. Wir hoffen, dass viele von ihnen zu Heimarbeitern werden und weiterhin den persönlichen Service bieten, von dem wir wissen, dass unsere Kunden ihn schätzen", teilte der Konzern per Email mit. Tui werde 290 neue Arbeitsplätze anbieten, aufgeteilt in Voll- und Teilzeitstellen.

March 24, 2021 08:01 ET (12:01 GMT)

