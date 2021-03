Das Warten auf die Geforce 3060 oder die Playstation 5 könnte länger dauern - nun blockiert auch noch ein Containerschiff den Sueskanal. Das 400 Meter lange Containerschiff Ever Given - eigentlich unterwegs von China nach Europa - hat sich im Sueskanal quergelegt. Was der Frachter geladen hat, ist nicht bekannt. Aber weil inzwischen mehr als 100 weitere Schiffe durch die Blockade an der Weiterfahrt gehindert werden, befürchten Experten "enorme Auswirkungen auf den Welthandel" - das berichtet die Tagesschau auf seinem Onlineportal...

