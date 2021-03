DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.24 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 3.926,25 +0,29% +5,23% Euro-Stoxx-50 3.826,23 -0,02% +7,70% Stoxx-50 3.268,60 -0,23% +5,16% DAX 14.582,19 -0,54% +6,29% FTSE 6.684,32 -0,22% +3,69% CAC 5.932,73 -0,21% +6,87% Nikkei-225 28.405,52 -2,04% +3,50% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 172,17% +0,25

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,32 57,76 +2,7% 1,56 +21,8% Brent/ICE 62,23 60,79 +2,4% 1,44 +20,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.731,67 1.727,08 +0,3% +4,59 -8,8% Silber (Spot) 25,27 25,08 +0,8% +0,20 -4,3% Platin (Spot) 1.181,75 1.169,35 +1,1% +12,40 +10,4% Kupfer-Future 4,10 4,08 +0,4% +0,02 +16,2%

Die Ölpreise legen deutlich zu. Teilnehmer verweisen auf die Probleme im Suez-Kanal, wo ein havariertes Container-Schiff die Wasserstraße blockiert.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte nach den deutlichen Abgaben des Vortages am Mittwoch wieder auf Erholungskurs gehen. Technologiewerten dürften üppigere Aufschläge ausweisen an - gestützt von sinkenden Rentenrenditen. Der viel beachtete Auftritt von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell hatte am Vortag etwas belastet. Er sieht erhöhte Bewertungen bei einigen Vermögenswerten. Am Mittwoch wird er erneut Rede und Antwort stehen - diesmal vor dem Bankenausschuss des Senats. Doch Neues ist nicht zu erwarten. Für Beruhigung am Aktienmarkt sorgt Powells Bekräftigung, dass die Fed die Wirtschaft weiter stützen werde - trotz der Annahme kurzfristig anziehender Inflation. Gleichzeitig machte er klar, dass die Fed bereit stehe, einen übermäßigen Preisauftrieb zu bremsen. Marktakteure bleiben daher skeptisch, ob mittelfristig nicht doch Zinserhöhungen drohen.

Intel steigen vorbörslich um 3,6 Prozent. Der Halbleiterkonzern hat angesichts einer globalen Chipknappheit Pläne zum massiven Ausbau seiner Chipproduktion präsentiert. Der Kurs des großen inneramerikanischen Konkurrenten AMD gibt 0,6 Prozent nach.

Um 14,6 Prozent abwärts geht es für die seit Jahresbeginn angesichts massiver Spekulationen extrem volatile Aktie von Gamestop. Die Einzelhandelskette für Unterhaltungssoftware hat für das wichtige Weihnachtsquartal sinkende Umsätze berichtet im Vergleich zum Vorjahr. Zugleich fielen Umsatz wie auch Gewinn schwächer aus, als Analysten erwartet hatten.

Adobe zeigen sich dagegen von Quartalszahlen und Ausblick kaum bewegt - sie fallen um 0,4 Prozent. Der Software- und Cloudkonzern verdiente gleichwohl mehr als er selbst in Aussicht gestellt hat und hob die Jahresprognose an. Zugleich sucht Adobe einen neuen Finanzchef, weil sich der bisherige aus privaten Gründen zurückzieht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/United Internet AG, ausführliches Jahresergebnis

- DE/1&1 Drillisch AG, ausführliches Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone März (Vorabschätzung) PROGNOSE: -14,5 zuvor: -14,8 - US 13:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +3,4% gg Vm 13:45 Fed, Rede (virtuell) von Richmond-Fed-Präsident Barkin (2021 stimmberechtigt im FOMC) 14:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,1 zuvor: 59,8 14:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,8 zuvor: 58,6 15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Starke Einkaufsmanager-Indizes (PMI) aus Europa stützen die Stimmung und lenken vom Polit-Chaos um die Ostertage in Deutschland ab. Im Fokus steht aber hier mehr die politische Komponente mit der Kopflosigkeit der Bundesregierung. Aus Sicht der Wirtschaft dürfte die Rücknahme der Oster-Verschärfung begrüßt werden. Die Titel des Reiseveranstalters Tui springen darauf um über 6 Prozent nach oben. Sehr positiv sind indes die PMI aus Europa ausgefallen. Für etwas Vorsicht sorgen Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell und US-Finanzministerin Janet Yellen. Bau- und Reiseaktien notieren gegen den Markt im Schnitt 0,7 Prozent fester. Hauptgewinner sind aber die Technologiewerte, deren Stoxx-Branchenindex um 1,7 Prozent steigt. ASML ziehen um 4,6 Prozent an, ASM sogar um 7,3 Prozent, nachdem Intel Milliarden-Investitionen in den Aufbau von Chip-Fabriken angekündigt hat. Im DAX legen Infineon 2,1 Prozent zu. Das liege vor allem am günstigen Ausblick von Intel mit der Erwartung weiterhin hoher Preise, so Equita. Laut ING ist das eine positive Nachricht für die niederländischen Halbleiterausrüster ASML und ASMI. Auch Aixtron werden von der Entwicklung beflügelt. Der Kurs steigt um 2,3 Prozent. Eon legen nach einer Rückkehr in die schwarzen Zahlen im vierten Quartal um 0,7 Prozent zu. Deutsche Euroshop reduzieren ihre Verluste von um 5 Prozent wieder auf 1,6 Minus. Der abgesagte Oster-Lockdown sorgt hier für etwas Beruhigung. Südzucker geben nach Zahlenausweis 1,8 Prozent nach, die Aktien der Tochter Cropenergies ziehen dagegen 2 Prozent an. Die Aktien von LPKF brechen um 10 Prozent ein. Hier enttäuschen die Geschäftszahlen für 2020. Auch der blockierte Suez-Kanal ist Thema. Die Ölpreise ziehen um über 2 Prozent an. Für die Aktien von Moeller-Maersk geht es dagegen um 1,6 Prozent nach unten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:30 Di,18:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1834 -0,12% 1,1825 1,1863 -3,1% EUR/JPY 128,60 -0,08% 128,44 128,99 +2,0% EUR/CHF 1,1059 -0,06% 1,1067 1,1073 +2,3% EUR/GBP 0,8623 +0,06% 0,8645 0,8614 -3,4% USD/JPY 108,66 +0,04% 108,63 108,74 +5,2% GBP/USD 1,3723 -0,18% 1,3684 1,3772 +0,4% USD/CNH (Offshore) 6,5223 +0,06% 6,5229 6,5152 +0,3% Bitcoin BTC/USD 56.816,25 +4,49% 54.146,00 55.697,00 +95,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte sind den schwächeren Vorgaben der Wall Street gefolgt. Eine Ausnahme machte nur Sydney. Als Hauptbelastungsfaktor wurden übergeordnet Sorgen angesichts der dritten Coronapandemiewelle vornehmlich in Europa genannt - mit den damit verbundenen Folgen wie Lockdowns und Wirtschaftsschwäche. Der Nikkei sackte deutlich ab und schloss nur knapp über dem Tagestief. Zusätzlich gedrückt wurde er vom etwas festeren Yen, der wiederum von seinem Ruf als sicherer Hafen profitierte. Ähnlich stark fiel das Minus in Hongkong aus, auch Schanghai verlor deutlich. In Seoul gab der Kospi weniger deutlich nach, nachdem sich der Notenbankchef des Landes zuversichtlich zu den Konjunkturaussichten geäußert und zugleich keine Eile signalisiert hatte, von der unterstützenden Geldpolitik abzuweichen. Auf der Verliererseite standen in der gesamten Region Aktien aus dem Ölsektor, nachdem die Ölpreise stark gefallen waren - ebenfalls vor allem gedrückt von Pandemie-Sorgen, aber auch vom festen Dollar. Im asiatischen Handel zeigten die Ölpreise gleichwohl erste Erholungsanzeichen. Starke Einbußen verzeichneten Aktien von Fluggesellschaften, nachdem diese bereits in Europa besonders unter Reisebeschränkungen gelitten hatten. In Seoul kamen Korean Air Lines und Jeju Air um bis zu 2 Prozent zurück, in Hongkong verloren Cathay Pacific 4,1, in Tokio Japan Air Lines 7,8 und in Sydney Qantas 1,5 Prozent. Für TSMC ging es nach zwischenzeitlich höheren Einbußen um ein halbes Prozent südwärts, belastet von massiven Investitionen Intels in den Ausbau der Chipproduktion. Weiter steil abwärts ging es in Hongkong für Geely (-12%), nachdem der Autobauer am Vortag bereits mit einem starken Gewinnrückgang 2020 negativ überrascht hatte.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten am Mittwoch weiter auf der Stelle. Zwar sind die Einkaufsmanager-Indizes besser ausgefallen als erwartet. "Zu hoch sollten die Erwartungen auch bei besseren Daten nicht gesteckt werden, zumal der Oster-Lockdown in Deutschland den Start ins zweite Quartal vermasselt", so die Helaba bereits im Vorfeld mit Blick vor allem auf den Dienstleistungsbereich. Am Mittag soll es nun eine neue Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten geben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Eon erreicht Ziele und erwartet 2021 höheren GewinneEon hat seine niedrigeren Ziele für das abgelaufene Geschäftsjahr erreicht und erwartet für 2021 nun eine Ergebnissteigerung. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) für den Konzern stieg um 17 Prozent auf 3,776 Milliarden Euro und lag damit am oberen Rand der im August nach unten korrigierten Prognose zwischen 3,6 bis 3,8 Milliarden Euro.

