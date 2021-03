DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Merkel bezeichnet Vorschlag für Osterruhe als "Fehler"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Vorschlag für eine Einführung zusätzlicher Ruhetage an Ostern als Fehler bezeichnet und sich persönlich bei der Bevölkerung entschuldigt. Sie habe entschieden, die notwendigen Verordnungen für die Ruhetage am Gründonnerstag und Ostersamstag "nicht auf den Weg zu bringen, sondern sie zu stoppen", sagte sie in Berlin im Anschluss an eine kurzfristig einberufene Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder. "Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung qua Amt."

Eurozone-Wirtschaft schafft im März Rückkehr zum Wachstum

Die Wirtschaft der Eurozone hat im März erstmals seit sechs Monaten wieder ein Wachstum verzeichnet. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 52,5 Zähler von 48,8 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf 49,1 Punkte vorhergesagt. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

Markit: Deutsche Wirtschaft gewinnt im März an Stärke

Dank einer boomenden Industrie und partiellen Lockerungen im Servicebereich hat die deutsche Wirtschaft im März einen starken Wachstumsschub erfahren. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verbesserte sich auf 56,8 von 51,1 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht.

Ifo senkt deutsche Wachstumsprognose für 2021 auf 3,7 Prozent

Das Ifo-Institut hat seine Prognose für das deutsche Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr wegen der länger als erwartet andauernden Corona-Krise gesenkt. Wie die Wirtschaftsforscher im Rahmen ihrer aktuellen Konjunkturprognose mitteilen, rechnen sie für 2021 nun mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von nur noch 3,7 (bisher: 4,2) Prozent. "Die Corona-Krise zieht sich hin und verschiebt den erwarteten kräftigen Aufschwung nach hinten", kommentierte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser die Prognosesenkung.

IW senkt deutsche Wachstumsprognose für 2021 auf 3 Prozent

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat seine Prognose für das Wachstum der deutschen Wirtschaft im laufenden Jahr deutlich gesenkt. Wie das IW im Rahmen seiner aktuellen Konjunkturprognose mitteilte, rechnet es mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von nur noch 3 (bisher: 4) Prozent. Ihr Vor-Corona-Niveau wird die Wirtschaft demnach erst Anfang 2022 wieder erreichen.

US-Notenbanker Bostic erwartet Zinserhöhung im Jahr 2023

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, sieht das Jahr 2023 als das Jahr an, in dem die US-Notenbank in der Lage sein wird, ihren Leitzins anzuheben. "Ich denke immer noch, dass 2023 der Zeitpunkt ist, an dem wir in den Bereich der Zinserhöhung kommen, und das hat sich für mich nicht geändert, auch nicht im Vergleich zu den Projektionen im Dezember", sagte Bostic in einem Interview mit dem Wall Street Journal.

Bankenverband BdB fordert Begrenzung der Bankenabgabe

Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) hat eine Begrenzung der Einzahlungen in den europäischen Bankenabwicklungsfonds gefordert. Die Zahlungen "sind in den letzten Jahren stark gestiegen, allein für das Jahr 2021 rechnen die europäischen Banken mit Abgaben in Höhe von rund 11 Milliarden Euro", heißt es in einer Mitteilung des BdB. Grund hierfür sei vor allem das durch die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) stark gestiegene Einlagenvolumen bei den Banken.

Kabinett billigt Scholz' Budgetplan 2022 mit 81,5 Mrd Euro Neuschulden

Das Regierungskabinett hat die von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgelegten Eckpunkte für den Haushalt 2022 und die Finanzplanung bis 2025 gebilligt, wie eine mit den Beratungen vertraute Person sagte. Scholz plant demnach für kommendes Jahr mit einer Nettokreditaufnahme von 81,5 Milliarden Euro. Zudem brachte das Kabinett für das laufende Jahr einen Nachtragshaushalt auf den Weg, der zusätzliche Kredite von 60,4 Milliarden Euro vorsieht. Insgesamt soll die Neuverschuldung dieses Jahr damit bei 240,2 Milliarden Euro liegen.

Ramelow: Vieles läuft auf Gründonnerstag als Feiertag hinaus

Die Bundesregierung hat laut dem thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow für Mittwoch Klarheit darüber angekündigt, ob der Gründonnerstag wegen der vereinbarten "Osterruhe" ein Feiertag wird. "Das kann ich nicht beantworten, weil es die Bundesregierung heute erst liefern wird", sagte der Linke-Politiker im ZDF-Morgenmagazin auf eine entsprechende Frage. Vieles laufe auf einen Feiertag hinaus.

Kabinett beschließt Plan zur Reform der Unternehmenssteuer

Das Regierungskabinett hat den von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgelegten Gesetzentwurf für eine Unternehmenssteuerreform gebilligt und so eine Vereinbarung der Koalition auf den Weg gebracht. Kern des Entwurfs für ein Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts sei die Einführung einer Option zur Körperschaftsteuer, die es Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften ermöglicht, wie eine Kapitalgesellschaft besteuert zu werden, teilte das Finanzministerium mit.

Kabinett stimmt Milliarden-Deal mit den Atomkonzernen zu

Das Bundeskabinett hat den Weg für die Entschädigungszahlungen an die Atomkonzerne freigemacht. Es stimmte den Ausgleichszahlungen in Höhe von bis zu 2,609 Milliarden Euro zu, mit denen der jahrelange Rechtsstreit um den beschleunigten Atomausstieg 2022 beigelegt werden soll, wie das Bundespresseamt mitteilte. Die Bundesregierung billigte auch den öffentlich-rechtlichen Vertrag mit den Energieversorgern.

Kabinett beschließt Gesetzentwurf gegen Steuervermeidung

Die Bundesregierung hat schärfere Regelungen zur Bekämpfung aggressiver Steuergestaltungen auf den Weg gebracht. Das Bundeskabinett habe den Entwurf des Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie beschlossen, teilte das Finanzministerium mit. Strategien multinationaler Unternehmen zur Steuervermeidung sollten durch die neuen Regeln wirksam bekämpft werden.

EU-Spitzen beraten am Donnerstag mit US-Präsident Biden - Kreise

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) werden bei ihrem bevorstehenden Video-Gipfeltreffen laut deutschen Regierungskreisen auch ein Gespräch mit US-Präsident Joe Biden führen. Am Donnerstagabend werde es "eine kurze Aussprache mit dem amerikanischen Präsidenten" geben, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter in Berlin.

Maas: Nato muss geschlossen gegenüber Moskau auftreten

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat die Nato zu einem geschlossenen Auftreten gegenüber Moskau aufgerufen. In Zeiten, in denen mit Blick auf Russland sehr viel über "Desinformation und Aggression zu sprechen sein wird", brauche es immer eine "geschlossene Antwort der Nato", sagte Maas am Rande des zweitägigen Nato-Außenminister-Treffens in Brüssel.

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 19. März -2,5% auf 747 (Vorwoche: 766,2)

US/MBA Purchase Index Woche per 19. März +2,6% auf 301,9 (Vorwoche: 294,3)

US/MBA Refinance Index Woche per 19. März -5,1% auf 3.325,3 (Vorwoche: 3.504,9)

