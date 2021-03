DJ PTA-News: Gentlemen's Equity S.A.: Gentlemen's Equity trennt sich von Beteiligung an SP Group (Europe) AG - Ermittlungen gegen ehemaliges Verwaltungsratsmitglied als Hauptgrund

Lissabon/Paris/Zürich (pta024/24.03.2021/13:30) - Die börsennotierte Beteiligungsholding Gentlemen's Equity S.A. mit Sitz in Portugal (ISIN: PTGVE1AE0009) trennt sich mit sofortiger Wirkung von ihren Anteilen an der SP Group (Europe) AG. Hintergrund sind gerichtliche Ermittlungen gegen ein ehemaliges Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens. "Die Geschäftsanteile an der SP Group (Europe) AG wurden bereits an einen Treuhänder übergeben, um den Verkauf einzuleiten", informiert GE-CEO Nikola Trajanov.

Gentlemen's Equity (GE) hat die Beteiligung an der SP Group zur Jahreswende 2019/20 erworben, um das Wachstum in der DACH-Region durch Synergieeffekte zu fördern. Die SP Group versprach hierzu weitere Zugänge zu Investoren und Vermögensverwaltern, ergriff dann aber keine entsprechenden Massnahmen. Als Konsequenz und um das eigene Wachstum nicht zu bremsen, wird die Beteiligung nun aufgegeben und verkauft.

GE stellt in diesem Zusammenhang klar, dass die Abgabe der Beteiligung keine Auswirkungen auf das eigene Geschäft und die eigene Wachstumsstrategie hat. Nikola Trajanov, Verwaltungsratspräsident und CEO der Gentlemen's Equity SA, erklärt dazu: "Die ursprünglichen Pläne gemeinsam mit der SP Group werden nicht mehr weiterverfolgt."

Im Februar dieses Jahres hatten Polizei und Staatsanwaltschaft die Räume der SP Group (Europe) AG in Zürich durchsucht. Ermittelt wird gegen einen ehemaligen Verwaltungsrat der Gesellschaft. Aufgrund dieser Ereignisse sind auch die beiden bisherigen Verwaltungsräte der SP Group (Europe) AG, Guy Besson und Ralf Woldt zurückgetreten.

Nikola Trajanov stellt dazu klar, dass man beim Einstieg in die SP Group mit bestem Wissen und Gewissen gehandelt habe. "Uns liegen und lagen keine Informationen über undurchsichtige Geschehnisse aus dem Jahr 2019 oder aus früheren Geschäftsjahren vor. Die vorgelegten Bücher wurden eingehend geprüft und wiesen keine Unregelmässigkeiten auf. Auch die uns kommunizierte Historie war schlüssig."

Die Gentlemen's Equity SA ist eine multinationale Beteiligungsholding mit Sitz in Lissabon, sie notiert an den Börsen Paris und ENX (ISIN: PTGVE1AE0009). Die Gesellschaft beteiligt sich an international tätigen Unternehmen in den Bereichen E-Commerce, Energie & Umwelt, Sport & Unterhaltung, Luxus-Umfeld sowie in der Nahrungsindustrie. Der Investitionsfokus ist auf Unternehmen gerichtet, die innovativ, nachhaltig und lukrativ am Markt operieren oder vor einer erfolgversprechenden Markteinführung stehen. http://www.gentlemensequity.com

