Der Mercedes EQS soll eine Reichweite von 700 Kilometer besitzen und basiert auf einer eigenen elektrischen Plattform. Der Termin für die Weltpremiere ist bereits fix. Am 15. April will Mercedes den neuen Edelstromer EQS der Öffentlichkeit präsentieren. Heute schon liefen die Bänder für die Batteriemodule an. Deren Montage hat Mercedes am Standort Untertürkheim in den Werksteil Hedelfingen integriert. Dort liefen bisher Getriebe vom Band. 300 Meter lang sei die Produktionslinie für die Systeme; an über 70 Stationen werde teilweise automatisch, teilweise ...

