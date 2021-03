Der stellvertretende Gouverneur der Reserve Bank of Australia (RBA), Guy Debelle, sagte am Mittwoch, dass man den Leitzins nicht anheben wird, bis die Inflation nachhaltig wieder in der Range von 2-3% liegt, wie Reuters berichtete. "Die aktuelle Erwartung ist, dass das nicht vor 2024 passieren wird", fügte Debelle hinzu. "Wenn wir den Stimulus nicht ...

