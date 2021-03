Die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter sind in den USA im Februar gesunken - Der US Dollar Index bleibt im positiven Bereich um 92,50 - Die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter sind in den USA im Februar um 1,1% oder 2,9 Mrd. $ auf 254 Mrd. $ gesunken, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten des US Census Bureau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...