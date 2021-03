Vancouver, B.C. Kanada, 24. März 2021; Belmont Resources Inc. ("Belmont"), (oder das "Unternehmen"), (TSX.V: BEA; FSE: L3L2) freut sich, die Veröffentlichung eines NI 43-10-konformen technischen Berichts zu seinem Kupfer-Gold-Projekt Come By Chance (CBC) in SEDAR bekanntzugeben.

Belmont hält eine Optionsvereinbarung zum Erwerb einer hundertprozentigen Beteiligung an der 21 Konzessionen umfassenden, 678 Hektar (1.675 Acres) großen Liegenschaft Come By Chance, drei Kilometer nordwestlich von Grand Forks, B.C. und drei Kilometer südöstlich der in der Vergangenheit produzierenden Mine Phoenix im inneren südlichen British Columbia, Kanada.

https://belmontresources.com/wp-content/uploads/2021/03/Belmont-Property-Map-New.jpg

Karte zu Liegenschaften im südlichen British Columbia (https://belmontresources.com/wp-content/uploads/2021/03/Belmont-Property-Map-New.jpg)

Im Jahr 2020 führte Belmont eine LIDAR und detaillierte geringgradige magnetische Untersuchungen in der Liegenschaft CBC durch, die starke Hinweise auf einen von zwei großen Verwerfungen umschlossenen Porphyr-Brekzien-Schlot ergaben.

Highlights des technischen Berichts zu Come By Chance

- An der Oberfläche erscheint Crook Lake als eine aus einem darunterliegendem Intrusivkörper entstandene hydrothermale oder eingebrochene Brekzie (Caldera 1). Der Hinweis auf eine vulkanische Caldera wird durch ein magnetisches Tief von einem Kilometer Durchmesser in einer Sequenz von Triassischem Brooklyn-Sediment- und Hornfelsgestein unterstützt, das von der nordwestlich verlaufenden Verwerfung Eagle Mountain im Südwesten und einer Sequenz von Grünstein-, Fragment- und Mikrodiorit-Gestein im Nordosten begrenzt ist.

https://belmontresources.com/wp-content/uploads/2021/03/CBC-Mag.jpg

Magnetische Untersuchung mit interpretierten Strukturen (https://belmontresources.com/wp-content/uploads/2021/03/CBC-Mag.jpg)

- Der hochanomale Arsengehalt in Crook Lake könnte auf Arsengehalt aus einer Alterierungszone in der Peripherie eines Intrusivkörpers hindeuten.

- Die beiden Untersuchungen ergaben auch zwei bedeutende Querstrukturzonen. Die nördliche Querstruktur in Crook Lake mit einer angedeuteten Caldera und einem magnetischen Tief ist von größerer Bedeutung, da sie den besten Hinweis auf eine hydrothermale oder eingebrochene Brekzienzone gibt. Im Süden ist eine der drei die Querstruktur bildenden Strukturen eine mit dem magnetischen Tief korrelierende südlich verlaufende Struktur, die ebenfalls ein Prioritätsziel für Exploration sein sollte.

- Die Querstrukturen sind hauptsächlich deshalb so bedeutend, weil sie wichtige hydrothermale Brekzienzonen enthalten könnten, wie durch heterolithische Fragmente oder chemische Indikator-Elemente angedeutet, die von einem für die Caldera, Skarn und andere Arten von Mineralablagerungen verantwortlichen Lin (durch die mineralisierten Kupfer-Gold-Brekzien an der Oberfläche angedeutet) an die Oberfläche transportiert wurden..

Nach Nordwesten weisender Querschnitt der magnetischen Inversion Hinweis auf eine vulkanische Caldera (Crook Lake), unterstützt durch ein magnetisches Tief von einem Kilometer Durchmesser, begrenzt durch die nordwestlich verlaufende Verwerfung Eagle Mountain und Strukturzüge (https://belmontresources.com/wp-content/uploads/2021/03/CBC-Section.jpg)

- Zusätzlich zu dem Potenzial einer Mineralressource in Verbindung mit einem tiefliegenden mineralhaltigem Intrusivköper unter der Caldera besteht das Potential zu einem epithermalen Vorkommen mit einer äußerst ergiebigen goldhaltigen Zone. Dies wird im Schnitt durch einen epithermalen Gesteinsgang in einem Bohrloch im Gebiet Betts2., sowie im Schnitt durch einen "Schacht massiver Sulfide in dem 251 Meter tiefen, nach Osten gerichteten unteren Stollen Betts" (Minfile 082ESE261) angedeutet.

3D-Modell des durch ein magnetisches Tief angedeuteten Kupfer-Gold-Porphyrs (https://belmontresources.com/wp-content/uploads/2021/03/CBC-Mag-Low-3D-model-iso-view.jpg)

Der NI 43-101-konforme technische Bericht empfiehlt eine IP-Untersuchung mit dem Ziel, die Verteilung von Widerstandsfähigkeit und Ladefähigkeit zu kartieren, die die Auswahl spezifischer Diamantbohrziele zur Prüfung des Kupfer-Gold-Porphyrmodells unterstützt.

George Sookochoff, Präsident und CEO von Belmont Resources Inc. kommentierte: "Wir sind hocherfreut, dass die Ergebnisse unserer Explorationsarbeiten im Jahr 2020 das Kupfer-Gold-Porphyrmodell in der Liegenschaft Come by Chance untermauerten. Unser Explorationsprogramm für das Jahr 2021 wird eine IP-Untersuchung, wie im Bericht empfohlen, gefolgt von einem Bohrprogramm zur Prüfung des Porphyrmodells umfassen. Wir hoffen mit dem Programm bis zum Sommer zu beginnen".

Eine Caldera ist eine kesselartige Vertiefung, die kurz nach der Entleerung der Magmakammer während eines Vulkanausbruchs entsteht. Wenn große Mengen von Magma in kurzer Zeit ausgeworfen werden, geht die strukturelle Stützung des Gesteins über der Magmakammer verloren. Assessment Report on the CB Chance Property (Bewertungsbericht zur Liegenschaft CB Chance), 24. März 2006 Von: Linda Caron, M.Sc., P.Eng.

Über Belmont Resources

Belmont Resources beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Erschließung von Gold-Kupfer-Lithium-Projekten in Nordamerika. Durch den Einsatz neuer Explorationstechnologien und geologischer Modellierungen identifiziert das Unternehmen mögliche Quellen von Gold-Kupfer-Lithium-Lagerstätten.

Das Projektportfolio des Unternehmens beinhaltet folgende Konzessionsgebiete:





- Goldminen Athelstan & Jackpot*, B.C. (Konzessionsgebiet Athelstan-Jackpot (100 %)

Bohrungen abgeschlossen; Analyseergebnisse ausständig

- Lithiumprojekt Kibby Basin, Nevada (100 %)

Schürfrechte um 500% erweitert, Großteil von Kibby Basin abgedeckt

- Kupfer-Goldmine Betts*, B.C. (Konzessionsgebiet Come By Chance - 100 %) -

Potenzielle Kupfer-/Gold-Porphyr und epithermale Lagerstätte einer "Bonanza- Gold"-haltigen Zone.

- Gold-Silberminen Bertha & Pathfinder*, B.C. (Konzessionsgebiet Pathfinder - 100 %).

Konzessionsgebiet umgeben von Kinross Gold - 5. größter Goldproduzent der Welt

- Kupfer-Goldmine Lone Star*, Bundesstaat Washington (Konzessionsgebiet Lone Star - LOI)

Historischer Kupfer-Goldproduzent mit historischer Ressource von 2007

* Ehemaliger Produktionsbetrieb

Qualifizierter Sachverständiger

Laurence Sookochoff, P.Eng., ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne von National Instrument 43-101, welche die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt hat.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

"George Sookochoff"

George Sookochoff, CEO/President

Tel: 604-683-6648

E-Mail: george@belmontresources.com

Website: www.BelmontResources.com

Belmont Resources Inc

Suite 615 - 800 W. Pender Street,

Vancouver, B.C. V6C 2V6

Tel: 604-505-4061

Wir bemühen uns um das Safe-Harbor-Zertifikat. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Die TSX Venture Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57469Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57469&tr=1



