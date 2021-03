DJ Scholz: Kreditaufnahme insgesamt niedriger als erwartet

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat seine Pläne für eine weitere hohe Kreditaufnahme in diesem und im kommenden Jahr verteidigt und auf positive Effekte der Hilfsmaßnahmen der Regierung verwiesen. "Sowohl unsere Kreditaufnahme in der Gesamtbetrachtung von 2020 und 2021 als auch unsere Schuldenquote sind niedriger als erwartet", hob Scholz bei einer Pressekonferenz hervor. "Wir nehmen die nötigen Mittel in die Hand, um die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Pandemie zu bewältigen."

Die Zahlen zeigten, dass die Hilfspolitik der Regierung wirke. "Deutschland kommt wirtschaftlich besser durch", konstatierte der Vizekanzler. "Diese erfolgreiche Hilfspolitik setzen wir entschlossen fort." Allerdings betonte der Finanzminister auch, eine Rückkehr zum wirtschaftlichen Vorkrisenniveau sei "frühestens Mitte kommenden Jahres" zu erwarten, was spürbare Steuermindereinnahmen bedeute.

Das Kabinett hatte die von Scholz vorgelegten Eckpunkte für den Haushalt 2022 und die Finanzplanung bis 2025 gebilligt. Der Finanzminister plant demnach für kommendes Jahr mit einer Nettokreditaufnahme von 81,5 Milliarden Euro. Zudem brachte das Kabinett für das laufende Jahr einen Nachtragshaushalt auf den Weg, der zusätzliche Kredite von 60,4 Milliarden Euro vorsieht. Insgesamt soll die Neuverschuldung dieses Jahr damit 240,2 Milliarden Euro betragen.

Die Gesamtverschuldung der Jahre 2020 und 2021 liegt nach Angaben des Finanzministeriums um 27 Milliarden Euro unter den ursprünglichen Annahmen. "Die im Jahr 2020 veranschlagte Kreditermächtigung wurde nicht voll benötigt." Zudem hätten sich Ausgaben aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021 verlagert. Für das kommende Jahr will die Regierung laut dem Plan erneut wegen der Coronavirus-Pandemie eine Ausnahmeregelung von der Schuldenbremse nutzen. Dies sei "aus Sicht der Bundesregierung angesichts des Pandemiegeschehens gerechtfertigt". Scholz nannte die Ausnahme "unumgänglich". 2023 soll dies dann aber nicht mehr nötig sein.

Finanzieller Handlungsbedarf in Folgejahren bewältigbar

Die Neuverschuldung soll 2023 bei 8,3 Milliarden Euro, 2024 bei 11,5 Milliarden und 2025 bei 10,0 Milliarden Euro liegen. Dabei wird die Rücklage des Bundes mit 32,2 Milliarden Euro im Jahr 2023 und 16,0 Milliarden im Jahr 2024 aufgezehrt. Außerdem wird ein "finanzpolitischer Handlungsbedarf" von 4,9 Milliarden Euro im Jahr 2024 und 15,2 Milliarden Euro im Jahr 2025 aufgeführt. Scholz nannte dies bei seiner Pressekonferenz "überschaubar und bewältigbar". Allerdings werde dies "nur mit einem gerechteren und fairen Steuersystem gehen".

Laut den Budget-Eckwerten sollen die Ausgaben nächstes Jahr auf 419,8 Milliarden Euro sinken, nach 547,7 Milliarden in diesem Jahr. 2023 sollen sie nach Scholz' Planung bei 397,5 Milliarden Euro liegen, 2024 bei 402,7 Milliarden und 2025 bei 403,4 Milliarden Euro. Die Investitionsausgaben sollen von 2022 bis 2025 mit jeweils 50,0 Milliarden Euro konstant bleiben. Sie liegen damit aber unter dem Wert von 61,9 Milliarden Euro, der für 2021 veranschlagt ist. Der Budgetplan soll im Juni feststehen und nach der Bundestagswahl von der neuen Regierung überarbeitet werden.

Die Opposition übte allerdings Kritik. "Olaf Scholz und der Bundesregierung fehlt ein Plan für die Zukunft, das zeigen die Eckwerte deutlich", sagte der haushaltspolitische Sprecher der Grünen, Sven-Christian Kindler. Mit dem Haushalt werde die Chance verspielt, "ökonomisch nach Corona international wieder den Anschluss zurückzugewinnen". Die Investitionen würden im Finanzplan der Bundesregierung eingefroren. "Das ist nicht mehr als lustloses Verwalten des Status Quo." Es gelte jedoch, einen großen Investitionsfonds über zehn Jahre aufzulegen und die Schuldenbremse durch eine Investitionsregel zu ergänzen, um Nettoinvestitionen zukünftig über Kredite zu finanzieren.

Linke-Haushaltssprecherin Gesine Lötzsch sprach von einem "unehrlichen Haushaltsentwurf". Die Bundesregierung lasse die Menschen im Unklaren, wer die Rechnung nach der Bundestagswahl 2021 zahlen solle. "Der Finanzminister spielt mit gezinkten Karten. Wir wollen vor der Wahl wissen, wer die Pandemie-Rechnung bezahlen soll", mahnte Lötzsch. Diese Frage beantworte der Regierungsentwurf nicht ehrlich. Erneut forderte sie eine Vermögensabgabe für Milliardäre.

