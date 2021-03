1. Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760) Der bei den Stuttgarter Anlegern in der Vergangenheit sehr häufig gehandelte Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 findet auch im bisherigen Handelsverlauf überwiegend Käufer. Größter Tagesverlierer im Index ist die deutsche Encavis mit einem Verlust von 9%. Der Saubere Zukunft Index 2 selbst gibt 3,9% auf 102,27 Punkte nach. 2. Call auf Intel (WKN MA3484) Bei den Optionsscheinen finden an der Euwax die meisten Preisfeststellungen in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...